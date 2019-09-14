Gökhan Özoğuz PKK ile devleti aynı kefeye koydu! Sosyal medya yıkıldı
Son günlerde siyasi çıkışlarıyla gündem olan şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı birbirine kattı. Paylaşımında PKK ve devleti aynı kefeye koydu.
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Fatsa'da siyanürle altın arama haberlerine tepki gösterdi. Özoğuz, başta İzmir olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarını yaptığı açıklamayla üstlendiğini söyleyen PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli terör grubuyla, siyanürle altın araması yapan grup arasında fark olmadığını anlatan bir paylaşım yaptı.
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"Hiçbir farkları yok"
Özoğuz, "Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara ormanlardan istedikleri? PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada Yaşayan Halka oluyor. Yazık!" çıkışıyla dikkat çekti.
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Sosyal medyada büyük tepki gördü. İşte bazı mesajlar...
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