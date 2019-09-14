Gökhan Özoğuz PKK ile devleti aynı kefeye koydu! Sosyal medya yıkıldı

"Hiçbir farkları yok"

Özoğuz, "Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara ormanlardan istedikleri? PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada Yaşayan Halka oluyor. Yazık!" çıkışıyla dikkat çekti.