Doğu illerinde teröre tepki yürüyüşlerinde tek yürek olundu
Yurdun çeşitli şehirlerinde sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz gün Diyarbakır Kulp'ta PKK'nın düzenlediği saldırı sonucu 7 sivil şehit oldu, 10 kişi ise yaralandı. Saldırıya karşı bugün doğudaki şehirlerde yaşayanlar tek yürek oldu. Ağrı, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Tunceli, Şanlıurfa, Siirt'te binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla "Teröre lanet, kardeşliğe davet" diyerek yürüdü.
Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin yapıldığı 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.
Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin yapıldığı 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.
Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK'yı lanetledi.
Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.