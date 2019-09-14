Doğu illerinde teröre tepki yürüyüşlerinde tek yürek olundu

Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK'yı lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.