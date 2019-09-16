Özlem Albayrak'ı İBB çalışanı olduğunu yazan Ersoy Dede'den Kemal Öztürk'e yanıt

Yeni Şafak'tan ayrılan Özlem Albayrak'ın İBB'ye bağlı BİMTAŞ şirketini personeli olduğunu yazarak dikkatleri üzerine çeken Star yazarı Ersoy Dede, kendisini hastalıklı virüs olarak niteleyen eski Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'e Twitter sayfasından yanıt verdi.

Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak'ın hapis cezası alan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savunduğu yazının yayınlanmamasının ardından yaşananlar baş döndürdü.

Yazısı yayımlanmadığı için istifa eden Özlem Albayrak, gazetesinin kendisinden holiganlık yapmasını istediğini söyledi.

Ardından Star yazarı Ersoy Dede'nin köşe yazısı yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. "'Canan Güzellemesi'nin dayanılmaz hafifliği" başlıklı yazısında Dede, şu ifadelere yer verdi:

"İBB olanaklarıyla dil eğitimine gitti"

"Özlem Albayrak gazeteci kimliğinin dışında aynı zamanda kadrosu İBB’ye bağlı olan BİMTAŞ Şirketinin de personelidir... Halen dış görevle Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tuzla Kültür Merkezi’nde görevli... İBB’nin olanaklarıyla 1 yıl ABD’ye dil eğitimine bile gitti. Ne enteresan değil mi?."

İlkeli davranıp İBB'den ayrılır mı?

Albayrak'ın İBB'de işten çıkarmalarla ilgili tek kelime yazmadığını aksine Kaftancıoğlu'nu destekleyen yazı kaleme aldığını belirten Dede, "İlginç değil mi? Peki, ilkeli duruşunu sürdürüp İBB’den de ayrılır mı acaba?" diye sordu.

Albayrak'dan Dede ve Hilal Kaplan'a sert yanıt

Ersoy'un ağır iddialarına Albayrak'tan jet hızla twitter sayfasından yanıt geldi. Albayrak, "Benim saklayacak hiç bir şeyim yok, operasyonel yazı yazanlar kendine baksın. Velhasıl çok ayıp etmişsin Ersoy Dede, çok çirkinleşmişsin. Söylenecek başka şeyler de olabilirdi ama aynı kabalıkla cevap vermek istemem." diyerek kendini savundu ve Hilal Kaplan'ın paylaşımına da tepki gösterdi.

İBB çalışanı olduğunu doğruladı

İBB çalışanı olduğumu hiçbir zaman kimseden saklamadım, gazetenin de bilgisi dahilindeydi. Gazeteye dışardan yazı gönderiyordum. Belediye’den burs alıp ABD’ye gittiğimi ispatlamayan ise şerefsizdir. https://t.co/wYyQjRPrMw — Özlem Albayrak (@ozlem_albayrak) September 15, 2019

Cemile Bayraktar Albayrak'ı savundu

Tartışmaya Cemile Bayraktar da katıldı. Bayraktar, "Özlem Albayrak, hem lisanı münasiple yazıp, hem kimsenin “adamı” olmayan, çalıştığı yerden ayrılırken dahi bunu vurdu kırdıya getirmeyen, dün söylediğini bugün yalanlamayan, doktorasını bitirmek üzere olan, onun yerinde olanların 4500 maaşla asla çalışmayacağı işte de çalışan biri" dedi.

Ersoy Dede ile Kemal Öztürk kapıştı

Tartışmalara bir süre önce Yeni Şafak'tan ayrılan Kemal Öztürk de katıldı. Bir süredir iktidara yönelik mesafeli yazılarıyla bilinen yazarın hedefinde Ersoy Dede vardı. Kendisini milletvekili olamadığı için AK Parti'ye cephe almakla eleştiren yazar Dr. Selman Öğüt'e destek çıkan yazısına tepki gösteren Öztürk'e, Dede'den cevap gecikmedi.