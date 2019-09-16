HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a sert tepki

Resmi ziyaretler kapsamında Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları ile ilgili konuştu.

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepki gösterdi.

Oktay şunları söyledi;

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması gerekir."

Sosyal medyadan paylaştı

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan Oktay sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi.

İlgili Haberler
Fuat Oktay'dan evlat nöbetine destek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi Putin ve Ruhani ile başbaşa görüştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası! Booker Ödülü adaylığından çıkarıldı
Suudi saldırısı petrolün varil fiyatını fırlattı! Motorine yine zam geldi
İki uzman çavuşumuzun kanı yerde kalmadı! PKK'lı Botan paketlendi
Özlem Albayrak'ı İBB çalışanı olduğunu yazan Ersoy Dede'den Kemal Öztürk'e yanıt
Ronaldo'yu ağlatan görüntü: Babam hiçbir şey görmedi
Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı! Volkswagen'den 1,3 milyar euroluk yatırım
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'daki paraşüt kazasında acı haber
İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama
Galatasaray dijital varlık piyasasına girdi
Mill güreşçi Cenk İldem dünya üçüncüsü
Uçan taksi ilk kez havalandı 4 dakika test uçuşu yaptı
Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar