Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a sert tepki

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepki gösterdi.

Oktay şunları söyledi;

Sosyal medyadan paylaştı

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan Oktay sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi.

#Azerbaycan Başbakanı Sn. Nevruz Memmedov ile başkanlığını gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katıldık.

Ülkelerimiz bölgede iki büyük ekonomik güçtür. Bu gücün çok daha üst seviyelerde işbirliğine dönüşmesini hedefliyoruz. pic.twitter.com/IaBkd2pYrm