Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a sert tepki

Resmi ziyaretler kapsamında Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları ile ilgili konuştu.
Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepki gösterdi.
Oktay şunları söyledi;
"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması gerekir."
Sosyal medyadan paylaştı
Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Azerbaycan'da bulunan Oktay sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi.
#Azerbaycan Başbakanı Sn. Nevruz Memmedov ile başkanlığını gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katıldık.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 16, 2019
Ülkelerimiz bölgede iki büyük ekonomik güçtür. Bu gücün çok daha üst seviyelerde işbirliğine dönüşmesini hedefliyoruz. pic.twitter.com/IaBkd2pYrm
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