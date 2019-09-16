Nereden nereye! Emenike ikinci lig takımı Westerlo'ya transfer oldu

Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden Westerlo, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike'yi transfer ettiğini açıkladı.

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Emanuel Emenike, uzun bir aradan sonra yeşil sahalara geri döndü. 32 yaşındaki golcü futbolcu, Belçika 2. Ligi'nde mücadele eden Westerlo'ya transfer oldu.

269 maçta 101 gol 37 asist

Nijeryalı futbolcu bugüne kadar 269 maça çıkarken 101 gol atıp 37 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu son olarak İspanya'da Las Palmas forması giymişti.

İddialı cümleler kurmuştu

Emenike o dönem, 'Las Palmas'a transfer olduğum için çok mutluyum. Takım iyi bir pozisyonda değil, bunu değiştirmek için her şeyi yapacağım. Takımın iyi durumda olmadığını biliyorum ancak takımla birlikte bu durumu değiştirmek istiyorum. Milli takıma uzun zamandır katılamadım. Şu an tek düşündüğü takımıma yardım etmek' ifadelerini kullanmıştı.