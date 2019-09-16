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Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası! Booker Ödülü adaylığından çıkarıldı

Dünyaca ünlü Türk yazar Elif Şafak'la ilgili şok iddilar var. Elif Şafak'ın son kitabının çalıntı olduğu iddia ediliyor. Kitap Booker Ödülü adaylığından da çıkarıldı.

Türkiye'de çok okunan isimlerden yazarlardan ve söyledikleriyle ara ara gündeme gelen; Fetullah Gülen'e yakın isimlerden Eyüp Can ile evlenip boşanan Elif Şafak bir kez daha çalıntı iddialarıyla anılıyor.

Son kitabının büyük kısmı çalıntı iddiaları

Şafak'ın son çıkardığı On Dakika Otuz Sekiz Saniye isimli kitabın; Kahraman Çayırlı'nın 2007 yılında çıkardığı Hayat Kadınları Aldatmaz isimli kitabın içindeki karakter isimlerinin değiştirilerek kullanıldığı iddiası var.

Yarışmadan çıkarıldı

Hatta Elif Şafak bu kitabıyla aday olduğu Manchester Edebiyat Festivali Booker Ödülü aday listesinden de çıkarıldı.

Daha önce de aynı iddialarla gündeme gelmişti

Öte yandan Şafak'ın daha önce yazdığı "İskender" isimli kitabın da Zadie Smith'in "İnci Gibi Dişler" kitabından, "Ustam ve Ben" kitabının ise Jose Saramago'nun "Filin Yolculuğu" kitabından intihaller olduğu iddia edilmişti.

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