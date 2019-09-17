OECD ülkelerin et tüketim rakamlarını açıkladı! Türkiye'de kişi başına bakın ne kadar et düşüyor
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ülkelerin et tüketim rakamlarını açıkladı. Türkiye'de kişi başına bakın ne kadar et düşüyor? İşte dünya sıralaması...
Peki zengin sofraların vazgeçilmezi et Türkiye'de kişi başına ne kadar düşüyor? Kişi başına düşen et miktarı dünya geneli ortalaması 6.4 Kilogram. Türkiye dünya ortalamasının üstünde olmasına rağmen yine de maalesef listede alt sıralarda yer alıyor.
130
1 numarada tahmin edileceği üzere ABD var. Türkiye ise Meksika'dan sonra Mısır'dan önce Listede. İşte ülkelerin et tüketim rakamları...
230
Amerika Birleşik Devletleri
Kişi başı et miktarı: 26.1 Kilogram
330
Kazakistan
Kişi başı et miktarı: 19.3 Kilogram
430