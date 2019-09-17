OECD ülkelerin et tüketim rakamlarını açıkladı! Türkiye'de kişi başına bakın ne kadar et düşüyor

Peki zengin sofraların vazgeçilmezi et Türkiye'de kişi başına ne kadar düşüyor? Kişi başına düşen et miktarı dünya geneli ortalaması 6.4 Kilogram. Türkiye dünya ortalamasının üstünde olmasına rağmen yine de maalesef listede alt sıralarda yer alıyor.