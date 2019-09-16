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Uçan taksi ilk kez havalandı 4 dakika test uçuşu yaptı

Ulaşıma yeni çözümler getirmesi beklenen 'uçan taksi' ilk kez havalandı.

Almanya'da yakın gelecekte kullanılmaya başlanması planlanan ve "uçan taksi" olarak da adlandırılan Volocopter, Almanya'nın Stuttgart kentindeki Mercedes Müzesi önünden havalanarak dört dakikalık test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Elektrikli motorla çalışan 18 pervaneli araç, helikopter ile insansız hava aracı karışımı bir görüntüye sahip. Volocopter'in basın ve kamuoyu önündeki ilk uçuşunda hazır bulunan, otomotiv devi Mercedes Benz'i de bünyesinde barındıran Daimler AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, bu aracın yakın zamanda metropollerdeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

İlk etapta pilotlu ardından pilotsuz uçacak

Test uçuşunu, içinde insan olmadan uzaktan kumanda edilerek yapan Volocopter'lerin, uzun vadede yolcularını otomatik pilotla gidecekleri adrese ulaştırması planlanıyor.

Merkezi Almanya'nın Bruchsal kentinde olan bir Start Up firmasının Daimler AG ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Volocopter projesinin şefi Florian Reuter, ilk etapta pilotlu uçuşlar için gerekli olan izinlerin alınması gerektiğini, bunun da iki ila üç yıl arasında bir zaman alabileceğini ifade ederek pilotsuz uçuşların, bu sürecin tamamlanmasının ardından başlayabileceğini belirtti.

Eyalet Başbakanı övgü yağdırdı

Volocopter'in test uçuşunu izlemeye gelen Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, ileride bu araçtan yararlanabileceğini dile getirerek, "Tabii ki bu benim için de elverişli bir araç olur" dedi.

Volocopter projesinin fikir sahiplerini öven Kretschmann, şu an için insanların böyle fikirlere sahip olmasından mutluluk duyduğunu ve hiçbir şeyin bu tarz ilginç görüntüler kadar gelecek adına heyecan verici olmadığını ifade etti.

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