HABER /  GÜNCEL

Antalya'daki paraşüt kazasında acı haber

Antalya'da, deniz paraşütü kazasında ağır yaralanan 2 Rus uyruklu turistten biri hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili’nde deniz paraşütüne binen Rus uyruklu Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil şeridindeki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov, ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özel hastanede tedavi altına alınan Mark Mitrafanov, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası! Booker Ödülü adaylığından çıkarıldı
Suudi saldırısı petrolün varil fiyatını fırlattı! Motorine yine zam geldi
İki uzman çavuşumuzun kanı yerde kalmadı! PKK'lı Botan paketlendi
Özlem Albayrak'ı İBB çalışanı olduğunu yazan Ersoy Dede'den Kemal Öztürk'e yanıt
Ronaldo'yu ağlatan görüntü: Babam hiçbir şey görmedi
Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı! Volkswagen'den 1,3 milyar euroluk yatırım
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray dijital varlık piyasasına girdi
Mill güreşçi Cenk İldem dünya üçüncüsü
Uçan taksi ilk kez havalandı 4 dakika test uçuşu yaptı
Nereden nereye! Emenike ikinci lig takımı Westerlo'ya transfer oldu
Rıza Kayaalp 4.kez finalde
Müge Anlı Tatlı Sert'te babasını öldüren 17 yaşındaki genç kızla ilgili yeni bilgi
Yorumlar