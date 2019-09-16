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NASA paylaştı! İşte Satürn'ün en net fotoğrafı

NASA, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen, Satürn'ün en net fotoğraflarından birini yayınladı.

1990 yılında, Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine fırlatılan ve ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan Hubble Uzay Teleskobu, etkileyici bir fotoğraf yakalamayı başardı.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve Satürn'ün halkalarını net bir şekilde gösteren yeni bir fotoğraf paylaştı.

Satürn'ün en net fotoğraflarından biri

Hubble, Güneş sistemimizdeki gezegenlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını yakalayabiliyor. Bu nedenle aşağıdaki fotoğraf, Satürn'ün en net fotoğraflarından biri olarak gösteriliyor. Hubble'ın üzerindeki geniş alan kamerası kullanılarak yakalanan yukarıdaki görüntü; 20 Haziran 2019 tarihinde, Satürn'ün Dünya'ya en yakın olduğu anda çekildi.

Satürn, günümüzde de gizemini koruyor

Satürn'ün etrafını saran halkalar nedeniyle bilim insanları, bu gezegeni oldukça merak ediyor. Her ne kadar son yıllarda Satürn'ün halkaları hakkında birkaç şey ortaya çıksa da bu halkaların nasıl oluştukları ve kaç yaşında oldukları bulunabilmiş değil.

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