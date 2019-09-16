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Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu futbolcu Ivanildo Fernandes'in, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor Kulübünün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcu Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini kaydetti.

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