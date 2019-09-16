Borçlu belediye 8 camiyi satışa çıkardı!

Balıkesir'in Dursunbey İlçe Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na olan vergi borcu için çareyi arazilerinin tamamı belediyeye ait camileri borç karşılığı devretmekte buldu.

BALIKESİR'in Dursunbey İlçe Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na olan 22 milyon liralık vergi borcu için ilçedeki 8 camiyi satışa çıkardı. Mülkiyeti belediyeye olan camiler vergi borcu karşılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

Balıkesir’in AK Partili Dursunbey Belediyesi, 22 milyon lira vergi borcunu ödeyebilmek için ilçedeki 8 camiyi vergi borcu karşılığında Maliye Bakanlığı'na devrediyor.



Dursunbey Belediyesi, 2019 Ağustos ayı meclisinde aldığı kararda ilçenin 22 milyon lirayı geçen vergi borucunu ödemek için 8 camiyi satışa çıkartma kararı aldı. Belediyenin borç yükünü azaltabilmek için alınan karara göre, 8 cami Maliye Bakanlığı'na olan borç karşılığında devredilecek.

Meclis toplantısında karara bağlandı

Ağustos ayındaki bu toplantının ardından gereken çalışmanın yapıldığı ve ekim ayı içerisinde, Dursunbey ilçesindeki 8 caminin, vergi borçlarına karşılık tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığı'na devredileceği öğrenildi.

Vergi borcu nedeniyle satışı planlanan camilerin ada ve parsel bilgileri şöyle:

Üçeylül Mahallesi 306 ada 1 parsel

Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel

Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel

Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel

Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parsel

Naipler Mahallesi 108 ada 15 parsel

Odaköy Mahallesi 111 ada 10 parsel

Çınar Mahallesi 156 ada 8 parsel