Ersun Yanal: Bahanemiz de çekincemiz de yok

Sarı lacivertli ekibin hocası Ersun Yanal, deplasmanda Alanyaspor'a yenilerek liderliği kaçırmalarını bireysel hatalara bağladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'a 3-1 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçı kaybetmelerinde bireysel hataların önemine vurgu yapan Ersun Yanal, "Hataların karşısındaki duruşumuz asla değişmemeli. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. Yüzde 71'le önde götürürken bireysel hatadan devre sonunda gol yedik, ikinci devre başında yine bireysel hatadan gol yedik; olabilir ama oyunu bırakmamak felsefemiz olmalı." dedi.

Emre Belözoğlu sorusu



Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu ile ilgili sorulan soruya ise ''Bugün sahada bu takım var. Takım içerisindeki oyuncularımızın hepsine ihtiyacımız olacak. Önemli olan bir karakter ortaya koyabilmek ve tüm maçları kazanmak için mücadele etmek.'' cevabını verdi.