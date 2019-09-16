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Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı!

Rusya tarafından geliştirilen S-500 Prometheus Hava Savunma Füze Sisteminin, 2020 yılından itibaren seri üretime geçeceği açıklandı. RBK televizyonuna konuşan Chemezov, S-400'ün parçalarının Türkiye'de üretilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Rus devlet savunma sanayii firması Rostec'in CEO'su Sergei Chemezov tarafından yapılan açıklamada, "S-500 uzun menzilli hava savunma füze sisteminin, bir yıl sonra seri üretime geçeceğine inanıyorum. Sistemi beş yıl boyunca ihraç etmeyeceğiz çünkü her şeyden önce ordumuz için tedarik etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya tarafından halihazırda kullanımda olan S-400 Triumf Hava Savunma Füze Sisteminin yerini alması için geliştirilen S-500 Prometheus, en az 25 yıl boyunca ülkenin hava savunma ihtiyacını gidermek için kullanılacak. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren seri üretime geçmesi planlanan S-500 Prometheus Hava Savunma Füze Sisteminin idamesi için, 2017 yılından beri Tver şehrinde yer alan Hava Savunma Akademisinde personel yetiştiriyor. S-500’ün, 600 kilometre azami menzile ve 40 kilometre azami irtifaya kadar balistik füzeler ile hava soluyan hedeflere karşı angajman yapabileceği tahmin edilmektedir.

"s-400 parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün"

RBK televizyonuna konuşan Chemezov, "Türkiye ile S-400’ün parçalarının üretimini yapacağınızı söylemiştiniz. Bunlar hangi parçalar?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "S-400, çok yüksek teknolojili bir sistem, öylece sıfırdan üretimine başlamak mümkün değil. Ancak belli başlı parçaları üretmek oldukça mümkün. Bunların hangileri olduğunu ise söylemeyeceğim."

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