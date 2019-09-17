Kadıköy'de özel harekat düğmeye bastı! Caddeler ablukaya alındı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen 35 adrese sabah saat 06:00 sıralarında uyuşturucu baskını yapıldı. Operasyona Özel Harekat Ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.