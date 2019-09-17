Kadıköy'de özel harekat düğmeye bastı! Caddeler ablukaya alındı
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy'de harekete geçti. Operasyon kapsamanıda yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen 35 adrese sabah saat 06:00 sıralarında uyuşturucu baskını yapıldı. Operasyona Özel Harekat Ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.
Kapıları kırarak içeri girdi
Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Cadde ablukaya alındı
Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan Mandıra Caddesi'nde yoğunlaşan operasyonlarda polis adeta caddeyi ablukaya aldı. Caddeye çıkan tüm sokak başları Çevik Kuvvet ve Gece Bekçileri tarafından tutuldu.
Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.