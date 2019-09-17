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İstanbul'da gece metrosunu bakın kaç kişi kullandı! İBB Sözcüsü Ongun açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemindeki vaatlerinden olan İstanbul'da gece metrosu uygulamasından yaklaşık 50 bin kişi faydalandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından rakamları açıkladı.

Murat Ongun, "İstanbul'da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin'e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi. Cumartesi gecesi: 28.269 kişi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız açıklamasının ardından bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başlamıştı. Bu hatları kullanan vatandaşların İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecekleri ifade edilmişti.

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