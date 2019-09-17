İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

"2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.