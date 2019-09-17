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CHP'de ayrışma derin! Muharremciler ve Ekremciler kılıçları çekti Nagehan Alçı'dan bomba yazı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP içerisinde 'Muharrremciler' ile 'Ekremciler' diye iki grup oluştuğunu ve bu iki grup arasındaki ayrışmanın derinleştiğini yazdı.

Alçı, HaberTürk'te 'CHP içinde Ekremciler - Muharremciler ayrışması var mı?' başlığıyla yayınlanan yazısında Muharrem İnce'nin 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isim Necati Özkan'ın "Dün dünde kaldı cancağızım. Artık mekanın yeni sahibi var." sözleri ile karşılık vermesini hatırlattı.

İnce ile İmamoğlu arasında görünürde bir çatışma olmadığını ancak tabanda Muharremciler ile Ekremciler diye derin bir ayrışma başladığına değinen Alçı'nın yazının ilgili kısmı şöyle:

"İkinci 1989 faciası yaşatmamalı"

İmamoğlu tamamen İBB yönetimine odaklanmalı ve bize ikinci 1989 faciasını yaşatmamalı diyor Muharremciler cephesi.

Muharremciler eğer İmamoğlu istifa ederse ve bir de Türkiye’yi kazanamazsa tam bir felaket olur ve İBB’yi de kaybeden CHP ağır darbe alır, diye düşünüyorlar.

İnce destekçileri, “Mekanın sahibi olduğunu söyleyenler sırf para için mekana dava açmış” söylemini piyasaya soktular. Ayrıca bir adım daha attılar.

"Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili telaş var"

Öte yandan Ekremciler cephesinde Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili telaş var. Gerçekten de seçimler İnce’nin dediği gibi 2020 Kasım ayında olursa İmamoğlu ne yapacak?

Çünkü istifa ettiği an İBB Başkanlığı AK Parti’den Tevfik Göksu’ya geçiyor.

"İBB Başkanı olsa da aklı Beştepe’de"

Buna rağmen Ekrem Bey kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olup Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyor. Şimdiden, İBB Başkanı olsa da aklı Beştepe’de diyebiliriz.

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