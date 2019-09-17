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Ankara'daki Suriye zirvesinde dikkat çeken gelişme İran dışlanıyor

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi, Türkiye ve Rusya'nın ABD ve Suudi Arabistan baskısı altındaki İran'dan uzaklaşarak, Suriye konusunu daha fazla ikili mekanizma içerisinde çözme eğiliminde olduklarını göstermeleri açısından dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus ve İranlı mevkidaşları, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'yle Ankara'da düzenlediği zirveden çıkan en somut sonuç, Anayasa Komitesi'yle ilgiliydi.

Anayasa Komitesi için uzlaşma

BBC Türkçe'de habere göre üzerinde 18 aydır çalışılan Anayasa Komitesi, Suriye'de sorunun siyasi yollarla çözülmesi için başlangıç noktası olarak görülüyor.

Muhaliflerin ve rejimin Birleşmiş Milletler'e (BM) verdiği listelerin kesinleştiği ancak bağımsız isimlerden bazılarıyla ilgili uzlaşmazlığın sürdüğü Anayasa Komitesi için liderler, "pürüzler ortadan kalktı" açıklaması yaptı.

Ankara'daki zirve, Türkiye ve Rusya'nın ABD ve Suudi Arabistan baskısı altındaki İran'dan uzaklaşarak, Suriye konusunu daha fazla ikili mekanizma içerisinde çözme eğiliminde olduklarını göstermeleri açısından dikkat çekti.

İdlib'de somut sonuç çıkmadı

Daha önce bir kısmı silahtan arındırılmış bölge ilan edilen İdlib'deki çatışmalarla ilgili ise somut bir sonuç çıkmadı.

İran adım adım dışlanıyor mu?

Suriye sürecini yakından takip eden diplomatik kaynaklar, Ankara'da yapılan 5. zirveyle ilgili yaptıkları değerlendirmelerde, Türkiye-Rusya ikilisinin etkisinin giderek arttığına dikkat çekiyor.

İran'ın Suudi Arabistan ve ABD ile yaşanan gerilime gittikçe daha fazla odaklandığı ve dolayısıyla Suriye sürecine eskisi kadar yatırım yapmayacağı değerlendirmesi, bu süreçte öne çıkıyor.

Bununla paralel olarak Erdoğan ve Putin arasında derinleşen ve yoğunlaşan diyalog, ayrıca Rusya'nın stratejik nedenlerden dolayı İran'ın birkaç adım geride durmasını tercih etmesi de, bu sonuca varılmasında etkili oluyor.

Diplomatik kaynaklar, Erdoğan ile Putin arasında yaklaşık 1.5 saat süren baş başa görüşmeye dikkat çekerken, Astana Süreci'nin üçlü düzeyden ikili düzeye geçişinin nasıl sonuçlar yaratacağını tartmaya başladılar bile.

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