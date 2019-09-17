İBB ne kadar tasarruf yaptı Ekrem İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de yapılan tasarruflarla ilgili açıklamalar yaptı. İmamoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı, 3.5 milyar TL tasarruf ettik, merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevinç İnönü tarafından Kandilli'de düzenlenen ve 120 kişinin katıldığı yemek organizasyonunda Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

Yorgo Papandreu, Celal Doğan, Ahmet Türk, Hikmet Çetin ve Altan Öymen gibi siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda sanatçı, gazeteci ve diplomatın katıldığı yemekte İmamoğlu, Bodrum'da çekilen fotoğrafına ve İstanbul dışına yaptığı seyahatlere dair eleştirilere değindi.

Mesai mevhumum yoktur

İmamoğlu, söz konusu eleştirileri şu ifadelerle yanıtladı:"Benim çok güvendiğim bir ekibim var. Çalışma prensiplerimi insanlar biliyor. Mesai mevhumum yoktur. Çocuklarımı görmek hakkım. Çocuklarını görmeyenlerde hata arasınlar. İnsanlar beni sanki 31 Mart'tan beri çalışıyormuşum gibi görüyor. İstanbul'un Gayrimenkul envanteri, mali envanter, araç ve personel envanteri yok. İstanbul'un tüm envanterini halka göstereceğiz."

İsrafı gösterdik

İmamoğlu, Yenikapı'da sergilenen araçlara yönelik eleştiriler karşısında ise şunları söyledi:"İsraf gözler önüne serilmiş, insanların içini yakmıştır. İnsanlar israfı böyle anlamıştır. 50 milyon liralık yıllık tasarrufu beğenmeyenlere söylüyorum. Bu tasarrufla bir yıl içinde İstanbul'un çocuklarına vereceğimiz sütün bedelini çıkarmış olduk. Başka bir örnek, sadece tek bir kıyafet ihalesinde aynı iş elbisesi, aynı kalite, daha fazla sayıda ve geçen yılın yarısı fiyat ortaya çıktı. Başka ihalelerle de ayrıca 50 milyon liradan fazla tasarruf ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı 'Bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı

Hem tasarruf edip israfı bitireceğiz, hem yapanları soruşturacağız. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Kaçak güreşmiyoruz. Yaptığımızı anlatıyoruz. Bu ekonomik krizde, bizim israfı engelleyerek, tasarruf ederek İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı. 10.5 milyar TL'lik bütçe açığı 75 günlük tedbirle 7 milyara indi. 3,5 milyar TL tasarruf ettik. Bunları açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı 'Bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı, eşlik etmeli, 'Hep beraber hesap soralım' demeli. Merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz. Bu Türkiye'de başka bir dönemi başlatıyor."

Asıl kendisinin koltuğu sallanıyor

Yemekte ayrıca, Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da konuşmasında "Size zeytin dalı getirecektim, taşıması zor olduğu için zeytinyağı getirdim" ifadelerini kullandı. Papandreu'nun bu ifadelerinin ardından söz alan İmamoğlu ise, "Biliyorsunuz değil mi, seçim kampanyası sırasında bana Yunan dediler! Ne sakıncası varmış Yunan olmanın, onu da hiç anlamadık zaten.” dedi. Başkan İmamoğlu “Türkiye gördü ki, bu güzel ülke bir avuç insanın iradesi ile yönetilemez. İstanbul'da bunu başardık. Benim sandalyemin sallanması önemli değil, asıl kendisinin koltuğu sallanıyor!" dedi.