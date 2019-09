İmamoğlu'na Salih Tuna'dan sert yanıt: O 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çokça gündeme getirdiği 'israf' ile ilgili Sabah yazarı Salih Tuna, "Hiç kuşkunuz olmasın, o 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir" ifadelerini kullandı.

'Ayıptır ayıp' başlığıyla yayınlanan yazısında "Kirli ve sinsi FETÖ propagandası kaç zamandır kol geziyor. Kripto özellikleriyle her yapılanma, her cemaat ve her tarikata girip zehirlerini sinsi bir şekilde akıtıyorlar" diyen Salih Tuna, 'israf' söylemlerinin 'FETÖ tarafından gündeme sokulduğunu' iddia etti.

Salih Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"israf söylemleri de FETÖ marifetidir"

Hiç kuşkunuz olmasın o 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir. Çatallı dilleriyle "cemaat" kavramını kullanmışlardı, şimdi sıra "israfa" geldi. Erdoğan'a kinleri o kadar büyük ki "israf" diye İstanbul'daki tünelleri gözlerine soksan görmezler. Bakınız muhteremler, AK Parti her şeyden evvel bir partidir; cemaat veya tarikat veya dergâh değildir. Bu ülkede daha dün denilecek kadar kısa süre önce başörtüsü yasaktı. Dahası, başörtüsüne özgürlüğü savunmak bile 'laikliğe karşı fiillerin odağı olmak' suçlamasıyla parti kapatma gerekçesi sayılmış, AK Parti'ye 2007'de kapatma davası açılmıştı. Yaz aylarında çocuklarımıza Kur'an okumayı öğretmek bile yasaktı. AK Parti yasakları kaldırdı.

"Makamlarınızı kaybedince de 'muhalif' kesildiniz başımıza"

Her şeyi Erdoğan ve AK Parti'ye bağlamanın anlamı yok. Sakın ola imkandan, fırsattan bahsetmeyin. Fikrin varsa çimento kağıdı da yeter. Zaten imkan verilenlerin de dakka geçmiyor her tarafı ayrı oynuyor.

Takva sandığımız hallerinizin de yoksulluğunuzdan kaynaklandığını mal mülk makam sahibi olduğunuzda anladık. Makamlarınızı kaybedince de 'muhalif' kesildiniz başımıza.

Yine "muhalif" olun, hatta beter olun; fakat hiç değilse sizi o makamlara getiren lidere ABD taşeronu FETÖ ve PKK'yla eşzamanlı vurmayın. Ayıptır.

