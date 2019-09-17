HABER /  GÜNCEL
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Konya'da gelincik hayvanı boynundan ve ayaklarından asılarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da bir gelincik hayvanı, kaldırımdaki yön direğinde boynundan ve ayaklarından asılarak öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yön levhasının bulunduğu direğe kafasından ve ayaklarından bağlanarak öldürülen gelinciği gören bir kişi, fotoğrafını çektiği gelinciği sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Fotoğrafın yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi.

Kim yada kimlerin yaptığı belirsiz

Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin geldiği sırada direkten indirilmiş halde kurumuş otların arasında bulunan gelincik, poşete konularak götürüldü. Direkten vatandaşlar tarafından indirildiği düşünülen gelinciğin kim tarafından asıldığı henüz belirlenemedi.

Bulunmasını istediler

Sosyal medya kullanıcıları yetkililere seslenerek gelinciği direğe asarak öldüren kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonra Ak Parti 12 isim daha istifa etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kadıköy'de özel harekat düğmeye bastı! Caddeler ablukaya alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu'na Salih Tuna'dan sert yanıt: O 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir
Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonra Ak Parti'den 12 isim daha istifa etti
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Galatasaray'a karşı böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur
CHP'de ayrışma derin! Muharremciler ve Ekremciler kılıçları çekti Nagehan Alçı'dan bomba yazı
Ankara'daki Suriye zirvesinde dikkat çeken gelişme İran dışlanıyor
Kulp Belediye Başkanı Taş görevden uzaklaştırıldı! Kaymakam görevlendirildi
ÖNCEKİ HABERLER
MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyinde Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Papiss Cisse'den Vedat Muriç göndermesi
Erol Bulut: En kötü 1 puan istiyorduk
Ozan Tufan: Alanyaspor benim 2’inci evim oldu
İBB ne kadar tasarruf yaptı Ekrem İmamoğlu açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu oldu
Yorumlar