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FOX sunucusu Fatih Portakal özür üstüne özür diledi!

Ergenekon kumpas davasının savcılarından FETÖ sanığı Murat Yönder, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FOX Haber'de Yönder yerine Ergenekon mağduru Levent Bektaş'ın fotoğrafı ekrana gelince Fatih Portakal özür üstüne özür diledi.

Fatih Portakal uzun bir aradan sonra geldiği Fox Haber'de baltayı fena taşa vurdu. Ergenekon Davası savcılarından Murat Yönder'e verilen hapis cezasıyla ilgili haberde ekrana Yönder'in fotoğrafı yerine Ergenekon mağduru Levent Bektaş'ın fotoğrafı getirildi. Portakal bu hatadan dolayı Bektaş'tan özür diledi.

Ergenekon mağduru Levent Bektaş bir kez daha mağdur edildi. Fox Haber'de FETÖ sanığı Ergenekon Davası savcılarından Murat Yönder'e verilen 12 yıllık hapis cezası haberinde, Yönder yerine Levent Bektaş'ın fotoğrafı kullanıldı.

Fatih Portakal özür diledi

Hatayı kısa süre sonra fark eden Fatih Portakal, Bektaş'tan özür diledi. FETÖ üyeliğinden hüküm yiyen Murat Yönder ile ilgili haberde kullanılan fotoğrafın Levent Bektaş'a ait olduğunu söyleyen Portakal canlı yayında şunları söyledi:

"Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik şu an. Çok özür diliyorum. Bir kez daha biz sizi mağdur ettik ama biz sizi isteyerek mağdur etmedik. Onu da herhalde takdir ediyorsunuzdur. Bir kez daha sizden ailenizden özür diliyorum."

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