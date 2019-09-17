Sevilla'nın gözbebeği Fernando mest etti

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando, Lopetegui'nin 1 numaralı adamı oldu.

Geçtiğimiz sezon Fernando ve Ndiaye’li orta saha ile şampiyon olan, yeni sezonda ise orta saha hattını N’Zonzi – Lemina ikilisine emanet eden Galatasaray iki oyuncusu için zamana ihtiyaç duyarken, Sevilla’ya gönderilen Fernando’nun performansı İspanyol taraftarları mest etmiş durumda.



Oynadığı futbol parmak ısırttı

4.haftası geride kalan La Liga’da 360 dakika forma giyen ve Lopetegui’nin değişmez isimlerinden biri olan Fernando’nun oynadığı futbol parmak ısırtırken kırmızı beyazlı ekibin şu anda liderlik koltuğunda oturması Sevilla taraftarlarını hayli memnun etti. Galatasaray’dan 4,5 milyon euro’ya transfer edilen 32 yaşındaki Fernando, Banega ve Jordan Joan ile iyi bir üçlü olurken takımın 4 maç sonunda sadece 1 gol yemesi dikkatlerden kaçmadı.



Barcelona, Atletico ve Real'e rakip

Bu sezon Barcelona ve Atletico Madrid’in en büyük rakibi olarak gösterilen Sevilla, Monchi ile bir kez daha çıkış yaparken, yeni oluşumun içerisinde yer alan Fernando’nun takım içerinde önemli bir yerinin olması milli oyuncunun kalitesini ön plana çıkarıyor.