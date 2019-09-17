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"PKK’yı kınama önergesi reddedildi" iddiasına Tunç Soyer'den yanıt

Yaşar Hacısalihoğlu, Ahmet Hakan’ın programında "PKK’yı kınama" önergesine CHP'nin ret oyu verdiğini söyledi. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde reddedilen önergeyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tarafsız Bölge’deki konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu, İzmir Büyükşehir Meclisi’nde AK Partili Erhan Çalışkan’ın reddedilen önergesiyle ilgili konuyu gündeme getirdi.

Hacısalihoğlu, önergede yer aldığını iddia ettiği “PKK’yı destekleyen güçleri ve  partileri Meclis olarak lanetliyoruz” metninin oylamaya sunulup AK Parti ve İYİ Parti'de kabul edilip CHP kanadının ret oyu verdiğini söyledi. 

"Önergenin PKK'yı kınamakla ilgili bir içeriği yoktu"

Bu ifadelerin ardından CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak şunları söyledi:

Gelen önergenin PKK'yı kınamak, kınamamakla ilgili bir içeriği yoktu. İzmir’Büyükşehir Belediyesi'nde PKK’yı kınamayacak meclis üyesi yok. Benim olmadığım bir oturumdu ve meclis başkan vekilimiz oturumu PKK'yı kınayarak açmıştır. Böyle bir şey asla söz konusu değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili böyle bir ifadeyi esefle karşılıyorum.

"Çünkü bütün üyeler PKK’nın karşısındadır"

Belediye şehit ailelerine her daim sahip çıkmıştır, çıkmaya devam edecektir. Yaptıklarımız herkesin malumudur. Bunun sorgulanmasını çok sığ bir siyaset enstrümanı olarak görüyorum ve bunu büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi PKK’ya sonuna kadar karşı. PKK’yı ben dahil bütün meclis üyeleri lanetliyor.

Reddedilen önerge PKK’nın lanetlenip lanetlenmeyeceği ile ilgili bir soru ifadesi olarak yapılması haksızlıktır. Böyle bir şeyin kimsenin ifade etmeye hakkı yoktur. Çünkü bütün üyeler PKK’nın karşısındadır. Önerge böyle gelseydi başka değerlendirildi.

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