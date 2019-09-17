Dilipak bombaladı: 'Kült-ür merkezi spor salonu okul' işgal ordularının Truva atları

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak her yazısında gündeme gelmeyi başarıyor. Yeni yazısıyla çokça konuşulacak Dilipak, "Her tarafta 'Kült-ür merkezi', her tarafta 'Spor salonu', her tarafta 'Okul'. Bunlar aslında işgal ordularının Truva atları.. Hatta giderek 'cami'lerimiz de elden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Dilimize yerleşmiş batı kökenli kelimelerin kullanılmasını "Bu nesil, din, tarih ve gelenekten kopartıldı." diyerek eleştiren Abdurrahman Dilipak, 'batı kültürünün' müslüman toplumlara zarar verdiğini öne sürdü.

'Kült, spor, eğitim' başlıklı yazısında Batı kültürüne ait kelimelerin anlamı bilinmeden kullanıldığını savunan Dilipak, yazısında şunları söyledi:

"Hatta giderek “cami”lerimiz de elden çıkıyor"

Her tarafta 'Kült-ür merkezi', her tarafta 'Spor salonu', her tarafta 'Okul'.. Bunlar aslında işgal ordularının Truva atları..

Hatta giderek “cami”lerimiz de elden çıkıyor. İkonalarımız oluşuyor, ritüel, seremoni, dua ve ayin-i ruhaniler camiye hakim oluyor.

"İçimiz dışımız batı"

Batı'nın değerlerinin toplum tarafından içselleştirildi. İçimiz, dışımız 'batı'.. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz. Ve artık onların 'dil'i ile de konuşmaya başladık. Okul onların, Media da öyle. STK’lar da fonlanınca bizim birçok STK, batılı yaşam tarzı ve algı dünyasının misyoneri oldu.

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