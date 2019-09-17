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Papiss Cisse'den Vedat Muriç göndermesi

Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor'da 2 gol atan Papiss Cisse, maç sonunda Vedat Muriqi göndermesinde bulundu.

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor 12 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Papiss Cisse, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro''
Cisse, Instagram'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro. Tebrikler Alanyaspor. Son zamanlarda izlediğim en iyi takım" ifadeleri yer aldı.

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