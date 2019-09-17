Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Kim ne söyledi kural ne diyor?
Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ancak karşılaşmada kural hatası olup olmadığı tartışılıyor.
Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor 12 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde kural hatası olduğu iddia edildi. Maçın 46. dakikasında kaleci Altay’ın aut atışı sırasında Jailson’un uzaklaştırmak istediği top Bakasetas’a çarparak ceza sahası içindeki Cisse’nin önünde kaldı. Bu oyuncu da golü atıp, Alanya’yı 2-1 öne geçirdi.
Bülent Yavuz ne diyor?: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, tartışmalı pozisyonla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; Altay aut atışı kullandığı sırada Cisse henüz ceza alanı içinde olduğu için ‘kural hatası var’ iddiasında bulunanlar oldu ama öyle değil. Sebebini açıklayalım: Değişen yeni kurala göre kaleciler veya savunma oyuncuları aut atışı yaparken, ceza alanı içinde takım arkadaşlarına pas verebilir. Bu esnada top oyuna girinceye kadar rakip oyuncular ceza alanı dışında olmak zorundadır.
''Bir tek istisna var'': Ancak bir istisnası var: Aut atışını yapan takımın oyuncuları topu bir an önce oyuna sokarak avantaj kullanmak isterlerse, rakip futbolcular ceza alanında olsa dahi hakem buna müsaade eder. Fenerbahçe maçında da bu oldu. Altay topu oyuna çabuk sokuyor. Bu sırada ceza alanını terk etmek üzere olan Cisse, Bakasetas’a çarpan topun boşta kaldığını görüyor ve koşup golünü atıyor.