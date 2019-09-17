Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Kim ne söyledi kural ne diyor?

Bülent Yavuz ne diyor?: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, tartışmalı pozisyonla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı; Altay aut atışı kullandığı sırada Cisse henüz ceza alanı içinde olduğu için ‘kural hatası var’ iddiasında bulunanlar oldu ama öyle değil. Sebebini açıklayalım: Değişen yeni kurala göre kaleciler veya savunma oyuncuları aut atışı yaparken, ceza alanı içinde takım arkadaşlarına pas verebilir. Bu esnada top oyuna girinceye kadar rakip oyuncular ceza alanı dışında olmak zorundadır.