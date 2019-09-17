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Abdüllatif Şener’den yeni parti kuracak Babacan ve Davutoğlu için ilginç yorum! Oldukça önemli

Geçmişte AK Parti'de kadrolarında önemli görevlerde bulunan CHP Konya Milletveki Abdüllatif Şener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

AK Parti kurucuları arasında yer alan ancak ayrılıp kurduğu partisinde başarısız olduktan sonra CHP saflarına katılan Abdüllatif Şener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı aşikar olan yeni partilere ilişkin konuştu.

Şener "AK Parti'de sistem artık kendi sorunlarına çözüm üretemez bir hale geldi. Bunu hisseden part kadroları duruma itiraz etmeye başladı ve yeni pari kurma girişimlerine başvurdu. Babacan ve Davutoğlu'nun eleştiri kültürünün genişlemesine katkı sağlamaları oldukça önemli" dedi.

Sözcü'ye konuşan Şener, yeni parti çalışmalarını hız veren Davutoğlu ve Babacan hakkında şöyle devam etti;

“Partisinden istifa edenlerin içerisinde; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı yapmış önemli isimler var. Bu istifalar parti teşkilatının yanlış politikalarının sonucudur.

Şener ayrıca şunları söyledi;

Bu istifaların il ve ilçelerde her geçen gün artarak devam ettiğini görüyoruz. İstifa eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin eleştiri kültürünün genişlemesine katkı sağlamaları önemli”

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