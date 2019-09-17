YPG ile ÖSO arasında ağır silahlarla çatışma!
SURİYE'nin kuzeyinde Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan YPG ile ÖSO ağır silahlarla çatıştı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Kafar Kaşir, batısındaki Malikiye cephe hatlarına gece geç saatlerde sızma amaçlı saldırılar düzenledi.
Ağır silahlarla çatıştılar
Tel Rıfat bölgesinden ağır silahlarla saldıran YPG, cephe hatlarında ÖSO ile çatıştı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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