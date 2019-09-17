Ülke şokta! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı etkinliğe bombalı saldırı
Uluslararası ajanslardan gelen habere göre; Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
24 kişi öldü
Saldırıda şuan ki bilgilere göre 14 kişi ölürken, 31 kişi de yaralandı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Seçim öncesi saldırı
Saldırının Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek seçimden olması dikkat çekti.
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