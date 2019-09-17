Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi! Çarpıcı sonuçlar var
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayısının güncellendiği son verileri açıkladı. Buna göre AK Parti'de üye sayısı 2 ayda, 9 milyon 931 bin 103'ten 9 milyon 874 bin 843'e düştü.
Yeni parti iddialarının konuşulmaya başlandığı yaz aylarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye sayılarını açıklamış, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 931 bin 103 olarak kayıtlara geçmişti.
Bu durumda 2 ayda AK Parti'nin üye sayısında 56 bin 260 üye düşüşü yaşandı.
CHP İYİ Parti ve MHP
Bu dönemde CHP ise 13 bin yeni üye kazanarak üye sayısını 4 milyon 675 bine çıkardı. CHP'deki artı yüzde 1,08'e tekabül ediyor.
İYİ Parti ise 9 bin yeni üye kazanırken 182 bin üyeye yükseldi. İYİ Parti'deki üye artış oranı ise yüzde 5,22.
MHP'nin üye sayısı ise aynı dönemde bin 941 azalarak 467 bine geriledi.
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