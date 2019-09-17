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HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu 7 kişiyle birlikte gözaltına alındı

ERZURUM'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu ile birlikte 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve beraberindekilerin şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi aldı.

İstihbaratı alan polis harekete geçti

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 ayrı aracı, gece saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.

Ekipler daha sonra Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişiyi yakaladı.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Erzurum’un Karayazı ilçesinde başkan seçilen HDP adayı Melike Göksu’nun belediye meclis üyesiyken 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 Temmuz 2017'de tutuklandığı ortaya çıktı. Göksu’yla meclis üyesi arkadaşı Türkan Sümbül, yargılandıkları Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası mazbatasını alarak göreve başlayan Göksu'nun örgütün sözde mahkemelerinde yer aldığı ve teröristlere yiyecek yardımı yaptığı tespit edilmişti.

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