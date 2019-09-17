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Ankara'da FETÖ soruşturması! 35 gözaltı kararı 14'ü yakalandı

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı belirlenen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü, 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen ve Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarında mevduat artışı olduğu tespit edilen çeşitli kurumların eski çalışanı 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara merkezli 8 ilde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 14 kişinin işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde devam ettiği, diğer 21 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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