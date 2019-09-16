Dünyanın en yüksek savaş alanı uluslararası medya tarafından ilk kez görüntülendi!

Bölgede Siachen Buzulu'nun yanı sıra 62 kilometrelik Baltoro Buzulu da bulunuyor. Bu buzul dünyadaki en yüksek 25 zirvenin 7’siyle çevrili olması nedeniyle dünyanın dört bir tarafından dağcı ve doğa yürüyüşü meraklılarını da buraya çekiyor.