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HSK'dan yüksek yargı seçimi Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler

Son dakika haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye seçti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye seçti.

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