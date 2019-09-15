Teknofest'ten renkli görüntüler Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu
Varank, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması"na katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi savunma sanayi ürünlerine yatırım yapacakları ya da hangi savunma sanayi ürünlerini kullanacakları, ülkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Eğer Ruslarla ilgili böyle bir uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz." dedi.
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması"na katılan Varank, Türkiye'nin son dönemde önemli başarı katettiği, insansız hava araçları ilgili önemli mesajlar verdi.
Burada yarışan ekiplerin üyeleriyle sohbet eden Varank, daha sonra yarışmanın ilk İHA'sını havaya bıraktı.
Ardından yarışma alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, TEKNOFEST'in 7'den 77'ye tüm halkta heyecan oluşturmak, onları teknolojiyle buluşturmak için düzenlenen bir festival olduğunu anlatarak, özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojileriyle yetişmesini ve bu alanlarda çalışmasını arzu ettiklerini dile getirdi.