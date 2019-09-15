Teknofest'ten renkli görüntüler Bakan Mustafa Varank İHA uçurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi savunma sanayi ürünlerine yatırım yapacakları ya da hangi savunma sanayi ürünlerini kullanacakları, ülkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Eğer Ruslarla ilgili böyle bir uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz." dedi.