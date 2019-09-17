Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru belli oldu

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’te Jan Breydel Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.