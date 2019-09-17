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Ersun Yanal 3 futbolcunun kalemini kırdı! Devre arası yolcular

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kadroda düşünmediği ve performanslarından memnun kalmadığı üç isimle yollarını ayırmaya karar verdi.

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçirdi. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak ayrılan isimler de dahil tam 21 futbolcu takımdan gönderildi.

Yeni sezona bambaşka bir çehreyle giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi. 

TFF listesine adı yazılmadı
Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen ve TFF'ye bildirilen listeye adı yazılmayan Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor. 

Zajc da gidici
Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Sadık Çiftpınar son halka
Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.

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