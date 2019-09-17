Lukaku için çirkin sözler! İşinden kovuldu

Inter'in Belçikalı forveti Lukaku için, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir" diyen İtalyan yorumcu özür diledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in bu sezon başında İngiliz ekibi Manchester United’dan transferi Lukaku, İtalya'da ırkçılık hadiselerine maruz kalmaya devam ediyor.

''10 muz atmanız gerekir''

Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, önceki akşam Serie A maçlarını yorumlayan Luciano Passirani’nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisi çekti.

''Lukaku’dan şahsen özür dilemek isterim''

Passirani, bu yorum nedeniyle kanaldaki işinden kovulurken, gün boyu gelen tepkilerin ardından başka bir kanala konuşarak, "Bugün hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Pek çok kişi beni aradı. Söylemeyi istemezdim bunları ama sarf ettim. Çok üzgünüm. Ben ırkçı değilim. Lukaku’dan şahsen özür dilemek isterim. Gece ne uyudum ne de bir şey yiyebildim." ifadelerini kullandı.

Irkçı olarak anılmak istemediğini vurgulayan Passirani, eşinin de siyahi olduğunu söyledi.

Daha önce de saldırıya uğradı

Lukaku, ay başında takımı Inter'in, Cagliari ile deplasmanda oynadığı maç sırasında penaltı atışını atarken, Cagliari tribünlerinden "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata maruz kalmıştı. Lukaku, ırkçılığa bütün spor camiasının birlikte karşı duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, tepkisini dile getirmişti