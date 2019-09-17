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Adana'da bir kadını darbedip üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, daha önce mahkemelik olduğu 2 kişi tarafından önce darbedilip üzerine siyah renkli bir sıvı döküldü. Karaca tedavi altına alınırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu’nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.

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