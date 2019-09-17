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Whatsapp'a iPhone'dan girenlere kötü haber

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp bu sefer platforma entegre edilen bir yenilik ile değil sistem açığı ile gündeme geldi.

WhatsApp’ın mesajları silme özelliği olan “Herkesten sil”, 2017 yılından beri kullanılıyor. Bu özellik sayesinde gönderilen bir mesaj 1 saat içerisinde silinerek karşı tarafın mesajı görmesi engellenebiliyor. Bu süre geçtikten sonra ise gönderilen mesaj silinemiyor.

WhatsApp aracılığıyla gönderdiğiniz bir fotoğrafı silmek istediğinizde de aynı özelliği kullanmanız bir işe yaramıyor.

WhatsApp aracılığı ile iPhone’lara gönderilen fotoğraflar, WhatsApp’tan silinse bile iPhone’un galerisinde kalmaya devam ediyor. Siz WhatsApp konuşma ekranında “Bu mesaj silindi” uyarısını görseniz bile fotoğraf, mesajı gönderdiğiniz kişi tarafından görülmeye devam ediliyor.


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