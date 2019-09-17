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Konya'da akılalmaz vahşet! Öldürüp direğe astılar

Demirören Haber Ajansı

KONYA 'da vatandaşlar yön levhasına başından ve ayaklarından bağlanarak asılmış kaya sansarı buldu. Ekipler sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde bulunun yön levhasında asılı halde kaya sansarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma  ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yön levhasında asılı bulunan kaya sansarını inceleme yapmak üzere bulunduğu yerden aldı. Ekipler, sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı. 

"Tam bir canilik"
Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (HAYDOSEV) Başkanı Gonca Cansoy, olayın bir canilik olduğunu belirterek, ''Bu tam bir canilik. Başka bir açıklaması olamaz. İnsanlara ne oluyor anlamıyorum. Bir canlıya bunu nasıl yapabilirler? Bunu yapan ya da yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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