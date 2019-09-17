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Mahmut Tanal 'zam yağmuru' diye verdi! Çay kahve yüzde 100 zamlanmış

Ayda 22 bin lira alan milletvekillerinin çay, kahve ve saç traşlarına Ağustos ayında zam yapılmıştı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal bugün 'Mecliste zam yağmuru' diyerek bir paylaşım yapınca kafalar karıştı

Sudan ucuz yemekleri ile sıklıkla gündeme gelen meclis restorantı ve TBMM'deki çay ocağı fiyatlarına Ağustos ayı başında zam gelmişti.  Çay, kahve ve suya yüzde 100 zam yapılırken, vekillerin kuaför masrafları da artırılmıştı.

Yeni zammı yeni mi öğrendi
CHP Milletvekili Mahmut Tanal bugün twitter hesabından 'mecliste zam yağmuru' diyerek bir paylaşım yapınca şaşırttı. Tanal zamlardan yeni mi haberdar oldu yoksa bunlar 1 ay önceki zamlar mı merak konusu.  

Tanal şunları yazdı:

TBMM'deki çay ve kahve fiyatları

Ayda 22 bin lira alan milletvekilleri mecliste çayı ve suyu 25 kuruşa içiyorlardı. Zamdan sonra 2019 yılı çay kahve ve kuaför ücretleri şöyle olmuştu:

50 kuruşa satılan Türk kahvesi yüzde 100 artarak 1 TL,
25 kuruşa satılan bardak su yüzde 100 artarak 50 kuruş,
25 kuruşa satılan bitki çayı 50 kuruşa,
3,5 TL'ye satılan tost 5 liraya,
1 TL'ye satılan ayran 1.50 liraya
2 TL'ye satılan meyve suyu ve kolalar 2,50 liraya
Kuaför ücretleri de erkek saç tıraşı 7 TL'den 10 TL'ye, 3 TL olan sakal tıraşı da 5 TL' yükselmişti.

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