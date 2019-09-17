Nevşehir Belediye Başkanından örnek hareket! Makamına otobüs ile gitti

"Önemli bir ivme kazandıracak"

Konuşmasının sonunda Arı, "Bu yılki sloganı 'Birlikte yürüyelim' olan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden ve halkı motorlu araçlara alternatif ulaşım yollarını kullanmaya davet eden önemli bir girişim. Bu kapsamda bizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın spor yapmaları, toplu ulaşımı daha fazla kullanmaları ve vatandaşları bisiklet gibi motorlu araçlara alternatif ulaşım modellerine teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için hayata geçireceğimiz projeler Nevşehir’e bu konuda önemli bir ivme kazandıracak” şeklinde konuştu.