Selahattin Demirtaş davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle hak ihlaline uğradığına yönelik başvurusunu görüşerek karara bağlayacak. Türkiye Demirtaş'la ilgili kararı uygulamaması halinde Avrupa Konseyi’nden çıkarılma riskiyle karşı karşı kalacak.

4 Kasım 2016’da gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş’ın soruşturma dosyalarından bir dosya hariç, geri kalanları tek davada birleştirildi. Demirtaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazlar önce yerel mahkeme tarafından reddedildi. Ardından Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çalan avukatların tahliye talebine Yüksek Mahkeme tarafından yanıt verilmedi.

Yarın başvuru karara bağlanacak

İç hukuk yollarını bu şekilde tüketen avukatların AİHM’e yaptığı başvuru yarın Büyük Daire’de karara bağlanacak. Kritik yargılama öncesinde HDP Dış İlişkiler Komisyonu ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkemenin yapılacağı Strasburg’a gitti.

Sezai Temelli başkanlığındaki heyet görüşmeler gerçekleştiriyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, Avrupa Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi parti grupları ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sezgin Tanrıkulu da Strazburg’a gitti

Sezgin Tanrıkulu da kritik yargılama öncesinde Strazburg’a gitti. Tanrıkulu, bugün Avrupa Konseyi İnsan Hakları Dairesi Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos ve Venedik Komisyonu Başkanı President Buquicchio ile görüşecek. Tanrıkulu, Demirtaş’ın duruşmasını da takip edecek.

Karar ugulanmazsa Türkiye Avrupa Konseyi’nden çıkarılabilir

AİHM’in hak ihlali kararı vermesini bekleyen Demirtaş’ın avukatları, bu kararın uygulanmaması ve Demirtaş’ın tahliye edilmemesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılabileceği uyarısında bulundu.