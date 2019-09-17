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Fenerbahçe Alanya maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise Alanyaspor'un attığı golde kural hatası yapıldığı iddiası en çok konuşulan konuların başında geldi. 

TFF'ye başvuracak
Fenerbahçe yönetimi de TFF'ye başvuruda bulunma kararı aldı. Sarı lacivertli yönetim, yapacağı başvuruda Avrupa'nın farklı liglerinden hazırlanan görüntüleri de kullanacak. 

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Foto Galeri Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Kim ne söyledi kural ne diyor? Galeriye Gözat
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