MHP'li Semih Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tank palet fabrikasının Katar'a satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili MHP lideri Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP ve Ülkücülere yönelik açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yalçın, "Bizim yüksek değerlerimizi ifade eden kavramların, Kılıçdaroğlu nezdinde bir karşılığı olmamakla beraber, zaman zaman CHP'nin başı tarafından riyakarca istismar edildiğini, boş iddialar ve ucuz efelenmelere malzeme olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin hamisi

Kılıçdaroğlu'nun fazla istismar ve karalama vasıtası bulamadığı için durup durup MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğine ve vatanseverliğine dil uzattığını savunan Yalçın, "Partisini milli değerlerin düşmanı olan Marksistlerin kalesi, PKK'nın siyasi kanadı durumundaki HDP'nin hamisi, ulusalcılarınsa mahpushanesi haline getiren Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımıza millilik, milliyetçilik ve vatanseverlik dersi verecek kıratta değildir. 'Benim oğlum bina okur döner döner yine okur.' sözü tam da CHP'nin başını tarif etmektedir." diye konuştu.

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası ile ilgili açıklamasına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sakarya Arifiye'deki fabrikanın 25 yıllığına Katarlı bir firmaya kiralanacağının açıklanmasından sonra hükümetin bu konudaki tasarrufunun hesabını MHP Lideri Bahçeli'den sorma densizliğine yeltenmiştir. MHP ile AK Parti arasında milli mutabakata dayanan siyasi iş birliğinin ürünü olan Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. Partimizin elini kolunu bağlayan, hükümet icraatından sorumlu kılan bir sözleşme de değildir. Hükümetin her kararının hesabını koalisyon ortağıymış gibi MHP'den ve özellikle de Genel Başkanımız Bahçeli'den sorma hakkaniyetsizliği, Kılıçdaroğlu'nu beyhude boşboğazlıktan ve cehalet izharından öteye götürmemektedir."

Yalçın, MHP'nin hükümetin ortağı ve bir parçası olmadığını vurgulayarak, yanlış tasarruf ve beyanlar söz konusu olduğunda, parti tarafından gereken ikazların kamuoyu önünde yapıldığını hatırlattı.

"Tank palet fabrikası satılmamış, kiralanmıştır"

Yalçın "CHP'nin başı belli cümleleri tekrarlaması için eğitilmiş sultan papağanı gibi hep aynı suçlamaları dillendirmekte, aynı nakaratı okumaktadır." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tank palet fabrikası meselesinin iç yüzüne gelince, fabrika Katarlı firmaya satılmamış, belirli bir süre için sadece kiralanmıştır. Üstelik fabrikanın sendikalı çalışanları da Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kalmaya devam edeceklerdir. 21'inci yüzyılda askeri ve savunma alanlarında yapılan yatırımlar, birkaç ülkenin ortaklığıyla gerçekleştirilebilmektedir. F35 uçakları; müşterek taarruz uçağı projesi kapsamında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir. F35'lerin yüzlerce parçası da Türkiye'de üretilmektedir."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesi gündeme ilişkin düzenlediği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek şunları söylemişti: "Bahçeli'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı Erdoğan'dan al ve açıkla. Tarihi görevin. Ya açıklayacaksın ya da Katar ordusuna fabrikayı peşkeş çeken iktidarı desteklemeyi keseceksin."