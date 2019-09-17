İŞKUR annelere 2420 lira maaş verecek! Başvuru şartları ve gerekli belgeler

TÜRKİYE İş Kurumu, İşte Anne Projesi kapsamında 0- 15 yaş arası çocuğu olan annelere her ay 2420 liraya varan gelir sağlayacak.

İŞKUR'un İşte Anne Projesinde 26 gün üzerinden günlük 77 lira ödeme yapılacak. İşte Anne Projesi; İŞKUR’un 81 İl Müdürlüğünde “İşte Anne Birimi” oluşturularak uygulanıyor. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu hizmetin ardından Kurum tarafından en az yüzde elli istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanmalarına imkan tanınacaktır.

Peki anneler başvuruları nasıl ve nereye yapacak, başvuru şartları neler? İşte Anne Projesi hakkında gerekli bilgiler:

İŞKUR Anne projesine kimler başvurabilecek şartlar şöyle:

- 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

- Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

- Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

Maaşa ek 400 Lira Çocuk Bakım Parası da Veriliyor!

Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne, 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere toplam 2 bin 420 lira alabilecek.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, “Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan kursiyer/katılımcıların ilgili mevzuat kapsamında talep edilen belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

''İşte Anne Projesi'' ne kadar sürüyor?

İşsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlayan işbaşı eğitim programları, çalışanların işgücü piyasasında kendilerini tanıtmaları açısından da önemli bir fırsat sağlıyor. İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.