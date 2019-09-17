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Beşiktaşlı Enzo Roco'da adale zorlanması

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ın stoperi Enzo Roco'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun tedavisine başlandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco antrenmana katılmadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Enzo Roco'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR tetkiki sonucunda, kasık adalesinde (Adductor longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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